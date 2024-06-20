У Києві вандали розгромили могили Да Вінчі, Джуса та Петриченка

У Києві розгромили могили бійців Дмитра Коцюбайла (позивний Да Вінчі), Андрія Пільщикова (Джуса) та Павла Петриченка, які загинули на війні з Росією, повідомляє Ділова столиця.

Про це у соцмережі X повідомила українська військова та активістка Аліна Михайлова.

"На могилах загиблих воїнів — Да Вінчі, Джуса, Петриченка — сьогодні вночі зробили розром. Сімʼї та друзі це відновлять А ось вам, абсолютні під*раси, хто це зробив — буде дуже погано, бо ми знайдемо кожного" , — написала Михайлова.

На могилах загиблих воїнів - Да Вінчі, Джуса, Петриченка - сьогодні вночі зробили розромСімʼї та друзі це відновлять А ось вам абсолютні підараси, хто це зробив - буде дуже погано, бо ми знайдемо кожного pic.twitter.com/lsVvYOeFTi — Alina Mykhailova (@Mykhailova_A) June 20, 2024

Жінка додала, що поліцейські "включились максимально швидко та йдуть на контакт.".