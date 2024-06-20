У Києві вандали розгромили могили Да Вінчі, Джуса та Петриченка
У Києві розгромили могили бійців Дмитра Коцюбайла (позивний Да Вінчі), Андрія Пільщикова (Джуса) та Павла Петриченка, які загинули на війні з Росією, повідомляє Ділова столиця.
Про це у соцмережі X повідомила українська військова та активістка Аліна Михайлова.
"На могилах загиблих воїнів — Да Вінчі, Джуса, Петриченка — сьогодні вночі зробили розром. Сімʼї та друзі це відновлять А ось вам, абсолютні під*раси, хто це зробив — буде дуже погано, бо ми знайдемо кожного", — написала Михайлова.
Жінка додала, що поліцейські "включились максимально швидко та йдуть на контакт.".