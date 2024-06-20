ОВА: Херсон полностью остался без света из-за российского обстрела
Из-за российской атаки 20 июня город Херсон остался без света, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.
"Из-за российского обстрела Херсон остался без света.
Энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам и устраняют последствия вражеского удара".
Предыстория:
- Ночью 20 июня в результате атаки россиян повреждения получили объекты гражданской энергетической инфраструктуры в четырех областях Украины: Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской.
- Минэнерго сообщило, что во время атаки 20 июня на 2-х энергообъектах ранены 7 работников.