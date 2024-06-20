ОВА: Херсон полностью остался без света из-за российского обстрела

Из-за российской атаки 20 июня город Херсон остался без света, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.

"Из-за российского обстрела Херсон остался без света.

Энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам и устраняют последствия вражеского удара".

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