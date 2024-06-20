ОВА: Херсон повністю залишився без світла через російський обстріл
Через російську атаку 20 червня місто Херсон залишилось без електроенергії, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.
"Через російський обстріл Херсон залишився без світла.
Енергетики уже стали до аварійно-відновлювальних робіт та усувають наслідки ворожого удару".
Передісторія:
- Вночі 20 червня внаслідок атаки росіян пошкоджень зазнали об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури у чотирьох областях України: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській.
- Міненерго повідомило, що під час атаки 20 червня на 2-х енергооб'єктах поранено 7 працівників.