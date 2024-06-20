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ОВА: Херсон повністю залишився без світла через російський обстріл

ОВА: Херсон повністю залишився без світла через російський обстріл
Фото: Курс України

Через російську атаку 20 червня місто Херсон залишилось без електроенергії, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

"Через російський обстріл Херсон залишився без світла.
Енергетики уже стали до аварійно-відновлювальних робіт та усувають наслідки ворожого удару".

Передісторія:

  • Вночі 20 червня внаслідок атаки росіян пошкоджень зазнали об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури у чотирьох областях України: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській.
  • Міненерго повідомило, що під час атаки 20 червня на 2-х енергооб'єктах поранено 7 працівників.

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