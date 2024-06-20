ОВА: Херсон повністю залишився без світла через російський обстріл

Через російську атаку 20 червня місто Херсон залишилось без електроенергії, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

"Через російський обстріл Херсон залишився без світла.

Енергетики уже стали до аварійно-відновлювальних робіт та усувають наслідки ворожого удару".

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