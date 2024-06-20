Рада проголосовала за законопроект о перезагрузке БЭБ
Верховная Рада во втором чтении проголосовала за законопроект № 10439 о перезагрузке Бюро экономической безопасности (БЭБ). Об этом заявил нардеп Ярослав Железняк, сообщает Экономическая правда.
Законопроект поддержали 239 депутатов. Отмечается, что он согласован с международными партнерами.
Он предусматривает, что нового главу БЭБ должна выбирать комиссия из шести членов, половина из которых - международные эксперты с правом решающего голоса.
Законопроект предусматривает переаттестацию сотрудников Бюро, которую должна проводить комиссия, состоящая из шести человек от нового директора БЭБ и шести - от международных партнеров по предложению украинского бизнеса.
В течение трех последующих лет будут работать кадровые комиссии: так же шесть членов от БЭБ и шесть - от партнеров.
Ранее комитет Верховной Рады по вопросам финансов одобрил новый, финальный законопроект о перезагрузке БЭБ, который соответствует требованиям международных партнеров.