Евросоюз на год продлил соглашение о "транспортном безвизе" с Украиной – Шмыгаль

Еврокомиссия и Украина на год продлили действие соглашения о либерализации грузовых перевозок, известном как "транспортный безвоз". Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, сообщает Европейская правда.

Шмигаль сообщил, что Еврокомиссия и Украина на год продлили соглашение о "транспортном безвизе" с возможностью автоматически продлить его до конца 2025 года.

"Это важный шаг к интеграции Украины в пространство ЕС, росту украинского экспорта и европейского импорта, усилению экономики и устойчивости. Спасибо Урсули фон дер Ляйен и Еврокомиссии за поддержку Украины" , - написал Шмигаль в своем X (Twitter).

Напомним, Украина и Европейский Союз подписали соглашение о "транспортном безвизе" 29 июня 2022 года, весной 2023 года его продлили до 30 июня 2024 года.

Соглашение упраздняет необходимость получения украинскими перевозчиками соответствующих разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС и позволяет избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска.

Также Соглашение предусматривает меры по упрощению признания водительских документов: владельцев водительских прав, выданных одной из сторон, освобождают от требования иметь международное водительское удостоверение.