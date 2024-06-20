Євросоюз на рік продовжив угоду про "транспортний безвіз" з Україною – Шмигаль

Єврокомісія і Україна на рік продовжили дію угоди про лібералізацію вантажних перевезень, відому як "транспортний безвіз". Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє Європейська правда.

Шмигаль повідомив, що Єврокомісія та Україна на рік продовжили угоду про "транспортний безвіз" із можливістю автоматично продовжити її до кінця 2025 року.

"Це важливий крок до інтеграції України в простір ЄС, зростання українського експорту та європейського імпорту, посилення економіки та стійкості. Дякую Урсулі фон дер Ляєн та Єврокомісії за підтримку України" , – написав Шмигаль у своєму X (Twitter).

Нагадаємо, Україна та Європейський Союз підписали угоду про "транспортний безвіз" 29 червня 2022 року, навесні 2023 року її продовжили до 30 червня 2024 року.

Угода скасовує необхідність отримання українськими перевізниками відповідних дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень в держави ЄС та дозволяє уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску.

Також Угода передбачає заходи зі спрощення визнання водійських документів: власників посвідчень водіїв, виданих однією зі сторін, звільняють від вимоги мати міжнародне посвідчення водія.