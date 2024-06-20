В Мариуполе раздались взрывы: оккупанты жалуются на пуски ATACMS
Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области в четверг, 20 июня, раздались взрывы. Российские оккупанты заявили, будто бы осуществлены пуски ATACMS, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
Там отметили, что местные слышали взрывы в разных районах города.
"В оккупированном городе слышны взрывы. Жители сообщают, что громко в разных районах. Оккупационные паблики заявляют, что произведены пуски ATACMS", — говорится в сообщении.
Позже появилась информация о новых взрывах. По данным местных, в одном из районов Мариуполя особенно громко.
"Оккупационные паблики сообщают о новых взрывах. Мариупольцы в телеграм-каналах пишут, что особенно громко было в Кальмиусском районе, у плавбассейна "Нептун"", — пишут в горсовете.