В Мариуполе раздались взрывы: оккупанты жалуются на пуски ATACMS

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области в четверг, 20 июня, раздались взрывы. Российские оккупанты заявили, будто бы осуществлены пуски ATACMS, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Там отметили, что местные слышали взрывы в разных районах города.

"В оккупированном городе слышны взрывы. Жители сообщают, что громко в разных районах. Оккупационные паблики заявляют, что произведены пуски ATACMS" , — говорится в сообщении.

Позже появилась информация о новых взрывах. По данным местных, в одном из районов Мариуполя особенно громко.