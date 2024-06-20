У Маріуполі пролунали вибухи: окупанти скаржаться на пуски ATACMS
У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області у четвер, 20 червня, пролунали вибухи. Окупанти заявили, начебто здійснено пуски ATACMS, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
Там зазначили, що місцеві чули вибухи в різних районах міста.
"В окупованому місті чутно вибухи. Жителі повідомляють, що гучно в різних районах. Окупаційні пабліки заявляють, що здійснено пуски ATACMS", — йдеться у повідомленні.
Згодом з’явилась інформація про нові вибухи. За даними місцевих, в одному з районів Маріуполя особливо гучно.
"Окупаційні пабліки повідомляють про нові вибухи. Маріупольці у телеграм-каналах пишуть, що особливо гучно було у Кальміуському районі, біля плавбасейна "Нептун"", — пишуть у міськраді.