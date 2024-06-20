У Маріуполі пролунали вибухи: окупанти скаржаться на пуски ATACMS

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області у четвер, 20 червня, пролунали вибухи. Окупанти заявили, начебто здійснено пуски ATACMS, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Там зазначили, що місцеві чули вибухи в різних районах міста.

"В окупованому місті чутно вибухи. Жителі повідомляють, що гучно в різних районах. Окупаційні пабліки заявляють, що здійснено пуски ATACMS" , — йдеться у повідомленні.

Згодом з’явилась інформація про нові вибухи. За даними місцевих, в одному з районів Маріуполя особливо гучно.