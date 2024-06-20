В Одесской области задержали подростков, которые поджигали авто ТЦК

Два подростка в Одесской области по заданию куратора поджигали автомобили представителей ТЦК и СП. Их задержали и теперь им грозит тюрьма. Со ссылкой на полицию Одесской области, пишет Дмитрий Браславский, РБК-Украина.

В одном из населенных пунктов Раздельнянского района Одесской области злоумышленники облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли принадлежащие военным микроавтобус Volkswagen и внедорожник Hyundai Santa-Fe.

Начальник управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области Игорь Панченко пояснил, что младший по возрасту юноша, ища в интернете работу, получил предложение заработать, осуществляя поджоги автомобилей работников Территориальных центров комплектования и Социальной поддержки.

"Подросток согласился и привлек к сотрудничеству старшего на год знакомого. В обязанности молодых людей входило поджигать транспортные средства и записывать видео, как они горят" , - рассказал полицейский.

facebook.com/gunp.odesa

facebook.com/gunp.odesa

facebook.com/gunp.odesa

Сговорившись, в один день рано утром ребята совершили поджог двух вышеупомянутых автомобилей. Младший обливал бензином и курил, а старший снимал все на видео, которое они сбросили заказчику, после чего получили на карточку деньги и скрылись в Николаевской области.

Полицейские их разыскали и задержали, также у подростков изъяли деньги, полученные преступным путем, и телефоны с подтверждающей их действия информацией.

Им сообщили молодым людям о подозрении в умышленном повреждении имущества, совершенном путем поджога. Это преступление карается лишением свободы сроком от трех до десяти лет.

При этом в ходе расследования было установлено, что действия заказчика, вероятно, были направлены на подрыв боеспособности украинской армии. Поэтому дальше делом будет заниматься СБУ из-за "препятствования законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований". Это преступление карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей, а правоохранителями устанавливается находящийся за рубежом заказчик поджогов.