В Белом доме подтвердили приоритетность Украины в поставках ракет для Patriot и NASAMS

Белый дом 20 июня подтвердил, что Соединенные Штаты предоставят приоритет поставке зенитных ракет Украине перед другими государствами, разместившими соответствующие заказы. Об этом журналистам заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Со ссылкой на агентство AFP, сообщает Европейская правда.

По его словам, правительство США приняло "трудное, но необходимое решение" об изменении приоритетов ближайших запланированных поставок иностранной военной продукции другим странам в пользу Украины.

Среди них Кирби упомянул "ракеты к Patriot и NASAMS".

Ряд СМИ, в частности Financial Times, ранее анонсировали, что США намерены остановить все открытые заказы на ракеты-перехватчики к системам противовоздушной обороны Patriot до тех пор, пока Украина не будет иметь достаточного количества оборудования для защиты от воздушных атак России.

Среди стран, у которых открыты заказы на будущую поставку Patriot, есть Польша, Румыния и Германия. Испания также имеет открытый заказ на пусковые установки Patriot, а коалиция стран НАТО в январе разместила заказ на 1000 ракет Patriot.

Накануне сообщалось, что Соединенные Штаты не смогут поставить Швейцарии ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot в предполагаемые сроки, потому что отдают приоритет в новых поставках Украине.