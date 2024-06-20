Forbes спрогнозировал подорожание продуктов в Украине из-за энергокризиса

Украинцам стоит готовиться к росту цен на продукты питания из-за перебоев с электроснабжением.﻿ Об этом пишет издание Forbes Ukraine, сообщает Экономическая правда.

В частности, в сети АТБ в июне-июле ожидается рост цен на рыбные консервы, подсолнечное масло и майонез на 5-15% из-за проблем с электроснабжением, девальвации и подорожания логистики. В Auchan фиксируют подорожание хлеба и сахара из-за остановки некоторых производств, которые ждут стабилизации в энергетике.

Сети Varus и Fozzy Group (Сильпо, Фора) пока не меняют цены, но сокращают предложение скоропортящихся товаров и сталкиваются с проблемами в поставках от небольших локальных предприятий, которые не имеют генераторов.

Молочная отрасль больше всего страдает от отключений света, поскольку для хранения молочных продуктов нужна бесперебойная электроэнергия. По словам председателя совета директоров "Союза молочных предприятий Украины" Вадима Чагаровского, использование генераторов приведет к подорожанию молочной продукции на 10% сначала, а к осени - на 25-30%.

Хлеб также может подорожать, но дефицит электричества - не единственная проблема. На его цену также влияет дефицит критически важных работников и рост стоимости зерна, пишет издание.

По подсчету Forbes, перебои с электричеством могут увеличить стоимость бакалеи на 5-15%, а молочных продуктов - на 30%.