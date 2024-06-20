Forbes спрогнозував подорожчання продуктів в Україні через енергокризу

Українцям варто готуватися до зростання цін на харчові продукти через перебої з електропостачанням. ﻿Про це пише видання Forbes Ukraine, повідомляє Економічна правда.

Зокрема, в мережі АТБ у червні-липні очікується зростання цін на рибні консерви, соняшникову олію та майонез на 5-15% через проблеми з електропостачанням, девальвацію та здорожчання логістики. У Auchan фіксують подорожчання хліба та цукру через зупинку деяких виробництв, які чекають на стабілізацію в енергетиці.

Мережі Varus та Fozzy Group (Сільпо, Фора) поки що не змінюють ціни, але скорочують пропозицію швидкопсувних товарів та стикаються з проблемами у постачанні від невеликих локальних підприємств, які не мають генераторів.

Молочна галузь найбільше страждає від відключень світла, оскільки для зберігання молочних продуктів потрібна безперебійна електроенергія. За словами голови ради директорів "Союзу молочних підприємств України" Вадима Чагаровського, використання генераторів призведе до подорожчання молочної продукції на 10% спочатку, а до осені – на 25-30%.

Хліб також може подорожчати, але дефіцит електрики – не єдина проблема. На його ціну також впливає дефіцит критично важливих працівників і зростання вартості зерна, пише видання.

За підрахунком Forbes, перебої з електрикою можуть збільшити вартість бакалії на 5–15%, а молочних продуктів – на 30%.