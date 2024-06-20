Новые санкции ЕС ударят по теневому флоту России - МИД Нидерландов

Санкции Евросоюза ударят по нефтяному теневому флоту России. Об этом заявила глава МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я приветствую сегодняшнее соглашение по 14-му пакету санкций ЕС против России. Этот пакет содержит несколько важных мер, за которые решительно выступали Нидерланды, включая жесткие действия и санкции против России" , - отметила министр.

"Благодаря этому пакету санкций теневому флоту может быть отказано в доступе к европейским портам и услугам. Крайне важно, чтобы мы продолжили работу над новыми санкциями ЕС. Это существенно замедлит военную машину Путина" , - добавила глава МИД.

Ранее сообщалось, что послы ЕС приняли 14-й пакет санкций против России.