В ЕС преодолели последнее препятствие для начала переговоров о вступлении Украины и Молдовы
Парламент Нидерландов 20 июня проголосовал за одобрение переговорных рамок для вступления Украины и Молдовы в Европейский Союз, что являлось последним препятствием для формального начала этого процесса. Со ссылкой на Euractiv, сообщает Европейская правда.
После решения нидерландского парламента в ЕС выполнены все шаги для проведения 25 июня межправительственной конференции – мероприятия, которое знаменует формальное начало переговоров о вступлении в ЕС для Украины и Молдовы.
Новое правительство Нидерландов во главе с Диком Схоофом ранее заявило, что поддерживает начало переговоров с обеими странами, но это решение требовало официального одобрения парламента.
Напомним, на прошлой неделе постоянные представители государств-членов ЕС принципиально одобрили рамки для переговоров о вступлении Украины, а также Молдовы.
Решение послов ЕС означает, что 25 июня, как и планировалось, состоится межправительственная конференция, которая даст официальный старт переговорам о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.
Венгрия на уровне постоянных представителей блокировала принятие решения, говоря о "недостаточном прогрессе, сделанном Украиной в отношении национальных меньшинств". Но после заверений, что ее требования будут присутствовать в переговорных рамках, она сняла вето.