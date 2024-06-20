В Польше зафиксировали российский воздушный шар

Воздушный шар из Калининградской области России залетел в воздушное пространство Польши в четверг, 20 июня. Со ссылкой на Twitter (X) Оперативного командования Вооруженных Сил Польши, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"Воздушный шар сорвался с троса и залетел в воздушное пространство Польши со стороны Калининградской области. О вероятности проникновения объекта в этот район ранее сообщали службы России" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что за полетом воздушного шара, который двигается в воздушном пространстве Варминско-Мазурского воеводства в восточном направлении, беспрерывно наблюдают радиолокационные станции Вооруженных сил Польши.

"Объект движется курсом, указывающим на то, что он покинет воздушное пространство Польши через несколько часов" , - добавили в командовании.

Военные также отметили, что воздушный шар не представляет угрозы безопасности жителей района, в котором он двигается, а командование постоянно контролирует развитие ситуации.