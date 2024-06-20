Украина в этом году нуждается еще в $9,5 млрд на первоочередное восстановление – Минфин

Украина в этом году требует еще 9,5 млрд долларов США для финансирования первоочередных потребностей восстановления. Это оборонная промышленность, энергетика, восстановление поврежденного жилья, сельское хозяйство, природные ресурсы, цифровые технологии и IТ-сектор.﻿, сообщает Экономическая правда.

Об этом заявило Министерство финансов по результатам дискуссионной панели по вопросам восстановления Украины, состоявшейся в рамках Конференции Invisso в Лондоне.

"По оценке отчета RDNA-3, в 2024 году Украина нуждается в 15,3 млрд долларов США на быстрое восстановление. Из них около 5,5 млрд долларов США уже профинансировано из государственного бюджета и за счет донорской поддержки. Таким образом, Украина нуждается еще в 9,5 млрд долларов США" , - говорится в сообщении.

Заместитель министра финансов Ольга Зыкова заявила о ключевой роли консолидации усилий с партнерами на пути к созданию благоприятной инвестиционной среды, что в дальнейшем будет способствовать устойчивому экономическому росту и восстановлению:

"Создание благоприятной среды для инвестиций предусматривает улучшение доступа к финансированию инвестиционных проектов, обеспечение страхования от военных и политических рисков, а также внедрение механизмов государственной поддержки. Правительство Украины активно сотрудничает с рядом партнеров и предан внедрению шагов для улучшения этого процесса" , - заявила она.

Отмечается, что созданный Международным агентством по гарантированию инвестиций (MIGA) Группы Всемирного банка трастовый фонд SURE помогает привлекать средства, которые в свою очередь способствуют реализации проектов страхования военных рисков в Украине.

С начала полномасштабной войны MIGA предоставила Украине гарантии общим объемом около 200 млн долларов США. Донорами являются Япония, Великобритания, Норвегия и Бельгия.

Кроме этого, в рамках инвестиционного компонента инструмента ЕС Ukraine Facility реализуется Ukraine Investment Framework, который имеет целью мобилизацию инвестиций в поддержку украинского частного сектора путем предоставления бюджетных гарантий и применения других финансовых инструментов международных финансовых институтов по развитию.

"В рамках Многосторонней координационной платформы доноров для Украины, Правительство способствует привлечению частного сектора в рамках вновь созданной Business Advisory Council. Цель заключается в том, чтобы координация донорской помощи опиралась на перспективы и рекомендации частного сектора по улучшению инвестиционного климата, поддержку украинских предприятий и мобилизации ресурсов для экономического сотрудничества и восстановления.