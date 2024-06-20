Китай с еще двумя странами построят железную дорогу в Европу в обход РФ

Кыргызстан и Узбекистан договорились с Китаем о строительстве железной дороги стоимостью 8 миллиардов долларов в Европу, которая пойдет в обход России.﻿ Со ссылкой на The Moscow Times, сообщает Экономическая правда.

Соглашение по проекту, который Пекин, Бишкек и Ташкент обсуждали в течение 27 лет, стороны подписали 6 июня в Пекине, а строительство должно начаться в октябре. Железнодорожная магистраль протяженностью 450-500 км станет частью глобальной инициативы Китая "Один пояс - один путь".

"Эксперты отмечают, что годовой объем грузоперевозок достигнет 15 млн тонн, а срок доставки товаров конечным потребителям сократится на 7 дней. Кроме того, будет создана современная транзитно-логистическая инфраструктура, склады и терминалы" , - заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

В парламенте Кыргызстана, по территории которого пройдет основная часть маршрута, 19 июня ратифицировали соглашение с Китаем и Узбекистаном о строительстве дороги. Для прокладки киргизского участка магистрали между странами будет создана совместная проектная компания (СПК). Китаю в ней будет принадлежать 51%, а Кыргызстану и Узбекистану достанется по 24,5%.

Непосредственно строительством займется China Railway International. Стоимость проекта оценивается примерно в $8 млрд.

"Следует отметить, что железная дорога соединяет Китай и страны Центральной Азии, а также открывает путь новым транспортным маршрутам в Европу и страны Персидского залива. Это, несомненно, окажет положительное влияние на торгово-экономическое сотрудничество между нашими странами" , - подчеркнул президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Он оценил потенциальный доход республики от работы железной дороги в $200 млн в год.

До сих пор грузы из Китая в Европу шли по железной дороге через Казахстан, Россию и Беларусь. Однако с начала войны в Украине некоторые компании перестали использовать российскую территорию для транзита, отмечал вашингтонский аналитический центр Jamestown Foundation.