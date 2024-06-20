Второй мирный саммит может пройти в одной из стран Глобального юга
Второй Саммит мира может состояться в одной из стран Глобального юга, Украина на этом настаивает. Об этом в эфире национального телемарафона заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Лига.net.
"Мы действительно настроены на то, чтобы второй саммит прошел в одной из стран так называемого Глобального юга. Здесь есть несколько качественно сильных игроков, проявляющих интерес к проведению второго саммита. Но важно, что время между первым и вторым саммитом не будет пустым", – рассказал глава МИД.
Кулеба добавил, что президент Владимир Зеленский договорился в Швейцарии о проведении между первым и вторым саммитом тематических мероприятий по каждому пункту формулы мира по формированию переговорной позиции, чтобы выйти на второй саммит с максимально сильной позицией, которую будет поддерживать максимальное количество стран.