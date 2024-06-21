Оккупанты заявили об атаке украинских беспилотников на Севастополь
Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что утром 21 июня город атакуют украинские дроны, сообщает Украинская правда.
"Военные отражают вражескую атаку БПЛА. По предварительной информации сбиты уже 4 беспилотника", – сообщил он.
По словам главы оккупационной администрации, в районе Монастырского шоссе в результате падения обломков сбитых БПЛА загорелась трава. Он также уверяет, что повреждений объектов и пострадавших якобы нет.
При этом он добавил, что "спасательные службы продолжают работу".
Напомним, в ночь на пятницу российские паблики сообщили о массированной атаке дронов в Краснодарском крае России. В районе аэродрома в Ейске, с которого оккупанты активно бомбят Украину, виден пожар.