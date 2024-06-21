Окупанти заявили про атаку українських безпілотників на Севастополь

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що вранці 21 червня місто атакують українські дрони, повідомляє Українська правда.

"Військові відбивають ворожу атаку БПЛА. За попередньою інформацією збито вже 4 безпілотники" , – повідомив він.

За словами очільника окупаційної адміністрації, в районі Монастирського шосе внаслідок падіння уламків збитих БПЛА загорілася трава. Він також запевняє, що пошкоджень об'єктів і постраждалих нібито немає.

При цьому він додав, що "рятувальні служби продовжують роботу".

Нагадаємо, у ніч на п'ятницю російські пабліки повідомили про масовану атаку дронів у Краснодарському краї Росії. В районі аеродрому у Єйську, з якого окупанти активно бомблять Україну, видно пожежу.