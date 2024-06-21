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Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российских войск за минувшие сутки

Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российских войск за минувшие сутки
Фото: wikimedia.org

Генштаб ВСУ обновил данные о потерях страны-агрессора России в войне против Украины − за минувшие сутки Силы обороны обезвредили более тысячи захватчиков, сожгли 14 танков и 35 ББМ оккупантов, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 210.06.24 ориентировочно составили:

  • личного состава − около 531 980 (+1 060) человек,
  • танков − 8 001 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин − 15 372 (+35) ед,
  • артиллерийских систем − 14 106 (+54) ед,
  • РСЗО − 1 106 (+1) ед,
  • средств ПВО − 861 (+2) ед,
  • самолетов − 359 (+0) ед,
  • вертолетов − 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 11 260 (+0) ед,
  • крылатых ракет − 2 298 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 28 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 19 181 (+47) ед,
  • специальной техники − 2 367 (+10) ед.

Данные уточняются.

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