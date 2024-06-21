Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российских войск за минувшие сутки

Генштаб ВСУ обновил данные о потерях страны-агрессора России в войне против Украины − за минувшие сутки Силы обороны обезвредили более тысячи захватчиков, сожгли 14 танков и 35 ББМ оккупантов, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 210.06.24 ориентировочно составили:

личного состава − около 531 980 (+1 060) человек,

танков − 8 001 (+14) ед,

боевых бронированных машин − 15 372 (+35) ед,

артиллерийских систем − 14 106 (+54) ед,

РСЗО − 1 106 (+1) ед,

средств ПВО − 861 (+2) ед,

самолетов − 359 (+0) ед,

вертолетов − 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня − 11 260 (+0) ед,

крылатых ракет − 2 298 (+0) ед,

кораблей/катеров − 28 (+0) ед,

подводных лодок − 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 19 181 (+47) ед,

специальной техники − 2 367 (+10) ед.

Данные уточняются.