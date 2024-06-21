Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати російських військ за минулу добу

Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати країни-агресорки Росії у війні проти України − за минулу добу Сили оборони знешкодили понад тисячу загарбників, спалили 14 танків та 35 ББМ окупантів, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 210.06.24 орієнтовно склали:

особового складу − близько 531 980 (+1 060) осіб,

танків − 8 001 (+14) од,

бойових броньованих машин − 15 372 (+35) од,

артилерійських систем − 14 106 (+54) од,

РСЗВ − 1 106 (+1) од,

засобів ППО − 861 (+2) од,

літаків − 359 (+0) од,

гелікоптерів − 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 11 260 (+0) од,

крилатих ракет − 2 298 (+0) од,

кораблів/катерів − 28 (+0) од,

підводних човнів − 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 19 181 (+47) од,

спеціальної техніки − 2 367 (+10) од.

Дані уточнюються.