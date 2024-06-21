Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати російських військ за минулу добу
Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати країни-агресорки Росії у війні проти України − за минулу добу Сили оборони знешкодили понад тисячу загарбників, спалили 14 танків та 35 ББМ окупантів, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 210.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 531 980 (+1 060) осіб,
- танків − 8 001 (+14) од,
- бойових броньованих машин − 15 372 (+35) од,
- артилерійських систем − 14 106 (+54) од,
- РСЗВ − 1 106 (+1) од,
- засобів ППО − 861 (+2) од,
- літаків − 359 (+0) од,
- гелікоптерів − 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 11 260 (+0) од,
- крилатих ракет − 2 298 (+0) од,
- кораблів/катерів − 28 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 19 181 (+47) од,
- спеціальної техніки − 2 367 (+10) од.
Дані уточнюються.