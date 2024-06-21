Минобороны РФ заявило о сбитии 120 украинских беспилотников

Минобороны России утверждает, что за ночь над временно оккупированным Крымом и двумя регионами РФ якобы были перехвачены и уничтожены 114 украинских дронов, а в Черном море уничтожены 6 безэкипажных катеров, сообщает Украинская правда.

"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 70 БПЛА над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря, 43 БПЛА над территорией Краснодарского края и 1 БПЛА над территорией Волгоградской области. В северо-западной части Черного моря силами морской авиации ЧФ РФ уничтожено 6 безэкипажных катеров ВМС Украины" , – говорится в сообщении.

О не сбитых дронах и каких-либо последствиях атаки Минобороны РФ ничего не сообщает.

Напомним, в ночь на пятницу российские паблики сообщили о массированной атаке дронов в Краснодарском крае России. В районе аэродрома в Ейске, с которого оккупанты активно бомбят Украину, виден пожар.

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что утром 21 июня город атакуют украинские дроны.