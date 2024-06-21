Міноборони РФ заявило про збиття 120 українських безпілотників

Міноборони Росії стверджує, що за ніч над тимчасово окупованим Кримом і двома регіонами РФ нібито було перехоплено і знищено 114 українських дронів, а в Чорному морі знищено 6 безекіпажних катерів, повідомляє Українська правда.

"Черговими засобами ППО перехоплено і знищено 70 БПЛА над територією Республіки Крим і над акваторією Чорного моря, 43 БПЛА над територією Краснодарського краю і 1 БПЛА над територією Волгоградської області. У північно-західній частині Чорного моря силами морської авіації ЧФ РФ знищено 6 безекіпажних катерів ВМС України" , – йдеться в повідомленні.

Про не збиті дрони і будь-які наслідки атаки Міноборони РФ нічого не повідомляє.

Нагадаємо, У ніч на п'ятницю російські пабліки повідомили про масовану атаку дронів у Краснодарському краї Росії. В районі аеродрому у Єйську, з якого окупанти активно бомблять Україну, видно пожежу.уТак званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що вранці 21 червня місто атакують українські дрони.