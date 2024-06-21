В США объяснили решение ускорить предоставление Украине ракет для ПВО

Решение США усилить поставки в Украину ракет для систем ПВО за счет заказов из других стран было принято на основе постоянного общения с украинской стороной по ее потребностям. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, сообщает Укринформ.

Мы общались с украинским правительством о том, что им нужно. Мы видели, как российские войска обстреливали украинские города, мы видели, как они обстреливали энергетическую инфраструктуру и четко демонстрировали, что хотят отрезать (украинцев – ред.) от света и отопления, когда наступит зима" , – отметил представитель внешнеполитического ведомства США.

По его словам, в Вашингтоне понимали необходимость предпринимать шаги для усиления возможностей противовоздушной обороны Украины. поэтому договорились с союзниками и партнерами о способах обеспечения таких потребностей.

"Это включает поставки дополнительных систем со всего мира для улучшения противовоздушной обороны Украины, а также предусматривает обеспечение работы уже предоставленных систем" , - пояснил Миллер.

Именно поэтому, по его словам, президент США принял решение изменить порядок поставок некоторых ракет-перехватчиков, включая Patriot и NASAMS. Он подчеркнул, что это должно обеспечить поступление в Украину крайне необходимого вооружения для защиты российских воздушных атак.