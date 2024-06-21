Оккупанты впервые применили в Украине управляемую авиабомбу ФАБ-3000 – СМИ

Российские телеграмм-каналы распространили видео, как утверждается, первое применение трехтонной авиабомбы ФАБ-3000 М-54 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Об этом пишет Международное французское радио (RFI), сообщает Радио Свобода.

Утверждается, что удар был нанесен по селу Липцы на севере Харьковской области, где продолжаются бои. Информацию подтвердили источники государственного российского агентства ТАСС.

"Сегодня Россия сбросила на Украину первую ФАБ-3000 М-54 УМПК, поразив здание "Новой Почты" № 1 в Липцах Харьковской области. Тяжелая бомба массой три тонны (боевая часть 1,2 тонны) упала в 15 метрах от здания, но все равно нанесла ей серьезный вред" , – пишет эксперт Bild по анализу открытых данных.

Российский провоенный ТГ-канал, опубликовавший видео со сбросом ФАБ-3000 М-54, заявил, что это "первое боевое применение в истории человечества бомбы такого калибра с УМПК". По его данным, "радиус сплошного поражения" этой бомбы составляет 230 метров, а "обломки сохраняют свою убойную силу на расстоянии 1240 метров".

Корректируемые бомбы, в отличие от обычных, можно сбрасывать на расстоянии десятка километров от цели. Таким образом, российские самолеты при ударе находятся вне зоны действия систем ПВО Украины.

Бороться с этим оружием ВСУ планируют с помощью истребителей F-16, первые из которых должны появиться на фронте этим летом, сообщает Международное французское радио (RFI).

Copyright © 2024 RFE/RL, Inc. Перепечатывается с разрешения Радио Свободная Европа / Радио Свобода