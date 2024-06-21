Окупанти вперше застосували в Україні керовану авіабомбу ФАБ-3000 – ЗМІ

Російські телеграм-канали поширили відео, як стверджується, першого застосування тритонної авіабомби ФАБ-3000 М-54 з універсальним модулем планування та корекції (УМПК). Про це пише Міжнародне французьке радіо (RFI), повідомляє Радіо Свобода.

Стверджується, що удар був завданий по селу Липці на півночі Харківської області, де зараз тривають бої. Інформацію підтвердили, зокрема, джерела державного російського агентства ТАСС.

"Сьогодні Росія скинула на Україну першу ФАБ-3000 М-54 УМПК, уразивши будівлю "Нової Пошти" № 1 у Липцях Харківської області. Важка бомба масою три тонни (бойова частина 1,2 тонни) впала за 15 метрів від будівлі, але все одно завдала їй серйозної шкоди" , – пише експерт Bild із аналізу відкритих даних.

Російський провоєнний ТГ-канал, що опублікував відео зі скиданням ФАБ-3000 М-54, заявив, що це "перше бойове застосування в історії людства бомби такого калібру з УМПК". За його даними, "радіус суцільного ураження" цієї бомби становить 230 метрів, а "уламки зберігають свою забійну силу на відстані 1240 метрів".

Кориговані бомби, на відміну від звичайних, можна скидати на відстані десятка кілометрів від цілі. Таким чином, російські літаки під час удару перебувають поза зоною дії систем ППО України.

Боротися проти цієї зброї ЗСУ планують за допомогою винищувачів F-16, перші з яких мають з’явитися на фронті цього літа, повідомляє Міжнародне французьке радіо (RFI).

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