Канада хочет ввести тарифы на электромобили из Китая – Bloomberg

Правительство премьер-министра Канады Джастина Трюдо готовит потенциальные новые тарифы на электромобили китайского производства, чтобы согласовать действия Канады с действиями США и Европейского Союза. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, сообщает Экономическая правда.

Правительство еще должно принять окончательное решение относительно дальнейших действий, но, вероятно, вскоре объявит о начале общественных консультаций по тарифам, которые могут ударить по китайскому экспорту электромобилей в Канаду.

Трюдо находится под растущим давлением внутри страны и за рубежом, чтобы последовать примеру администрации президента США Джо Байдена, которая в мае объявила о плане почти четырехкратного повышения тарифов на электромобили китайского производства до окончательной ставки 102,5%. На прошлой неделе Европейский Союз заявил, что планирует повысить тарифы на китайские электромобили, увеличив их до 48% на некоторые транспортные средства.

Согласно данным Статистического управления Канады, общая стоимость китайских электромобилей, импортируемых в Канаду, в прошлом году выросла до 2,2 миллиарда канадских долларов (1,6 миллиарда долларов США) с менее чем 100 миллионов канадских долларов в 2022 году. Количество автомобилей, прибывающих из Китая в порт Ванкувера, выросло более чем в пять раз после того, как Tesla Inc. начала отправлять туда автомобили Model Y со своего завода в Шанхае.

Однако главное беспокойство канадского правительства вызывает не Tesla, а перспектива того, что дешевые автомобили китайских автопроизводителей со временем заполонят рынок.

Канадские группы автомобильной промышленности призвали Канаду ввести жесткие тарифы. Они предупредили, что Канада не может позволить себе быть вне игры с США в этом вопросе, учитывая предстоящий пересмотр соглашения о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой. США и Канада имеют тесно интегрированные цепи поставок автомобилей, через которые в огромных количествах пересекают границу запчасти и готовые транспортные средства.

Подавляющее большинство канадской автомобильной продукции экспортируется в США.