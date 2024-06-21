Нападение на журналиста Садыкова: двум гражданам Казахстана объявили подозрение

Двум гражданам Казахстана объявили подозрение по делу о нападении на казахского оппозиционера Айдоса Садыкова в Киеве.﻿ Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Как отмечается, украинские правоохранители установили личности нападавших. Ими оказались два гражданина Казахстана - Алтай Жаканбаев (1988 года рождения) и Мейрам Каратаев (1991 года рождения).

Им объявили подозрения в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенному по заказу и по предварительному сговору группой лиц. Им грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

По данным следствия, Каратаев и Жаканбаев получили заказ на убийство журналиста Айдоса Садыкова. Заказчик, личность которого не была установлена, предоставил исполнителям информацию об оппозиционере.

Злоумышленники прибыли в Киев для того, чтобы узнать больше информации о журналисте, в частности, его местожительстве, распорядок дня и маршруты передвижения. Убить журналиста нападавшие планировали с помощью пистолета с глушителем.

В день нападения, 18 июня, один из злоумышленников, подбежав к автомобилю, выстрелил Садикову в голову, причинив открытое проникающее огнестрельное ранение головного мозга. После этого злоумышленники пытались скрыться, выбросив пистолет.