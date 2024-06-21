Instagram активно рекомендует сексуальный контент несовершеннолетним – исследование

Исследование The Wall Street Journal и Лауры Эдельсон, профессора компьютерных наук Северо-восточного университета, показало, что Instagram показывает подросткам больше контента сексуального характера, содержащего жестокость или травлю, чем взрослым, сообщает Mezha Media.

Тест проводился с января по апрель 2024 года. В рамках исследования были созданы новые аккаунты, а возраст владельцев этих аккаунтов был указан как 13 лет. Никаких подписок и поисковых запросов не было, однако уже через три минуты просмотра фильма Reels на этих аккаунтах начали рекомендовать контент сексуального характера. Когда аккаунты пропускали другие клипы, но до конца смотрели пикантные видео, Reels рекомендовал еще более откровенные видео.

После 20 минут просмотра Reels почти все видео в ленте были с подобным содержимым, в некоторых из них также предлагали присылать обнаженные фотографии пользователям, которые оставят комментарий или по другому будут взаимодействовать с этими публикациями.

В то же время, подобные тесты, которые проводились в TikTok и Snapchat, показали, что эти платформы не начинают рекомендовать такой же сексуальный контент для несовершеннолетних пользователей.

The Wall Street Journal также получил доступ к документам, в которых описываются внутренние тесты Meta по рекомендации контента в Instagram. В 2021 году компания проводила такие же тесты и получили схожие результаты. Об этом рассказал бывший сотрудник компании.

Еще одна внутренняя аналитика Meta раскрыла информацию о том, что компания давно знала о проблеме с сексуальным контентом и видео, которые показывают жестокость в Instagram, которые рекомендуют несовершеннолетним. Среди прочего, компании также предлагали создать отдельный алгоритм рекомендации для подростков, однако эту идею отклонили.

Также стало известно, что несовершеннолетние пользователи Instagram получают больше рекомендаций по видео сексуальному характеру и жестокости, чем взрослые. Подростки видят втрое больше видео сексуального характера, в 1,7 раз больше видео с жестокостью и в 4,1 раз больше видео с травлей, чем пользователей в возрасте от 30 лет.

Вред социальных сетей для несовершеннолетних является активной темой обсуждения, в частности влияние Facebook и Instagram. Meta пытается всячески урегулировать рекомендации и убрать нежелательный контент из ленты подростков, в том числе даже ввела блюр для обнаженных фото, которые могут получать подростки, однако тесты показывают, что этого точно недостаточно.