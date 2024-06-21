ОВА: Россияне сбросили на Селидово управляемую авиабомбу, есть погибшие
Российские войска утром 21 июня сбросили управляемую авиабомбу на город Селидово Донецкой области, в результате чего погибли два человека, еще трое были ранены, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram.
"Сегодня утром россияне сбросили на город управляемую авиабомбу - в зоне поражения оказалась жилая застройка. Повреждены 5 пятиэтажек, 6 частных домов и автомобиль".
По его словам, в результате удара по населенному пункту 2 человека погибли и еще 3 были ранены.
Филашкин в очередной раз призвал людей эвакуироваться, чтобы не ставить под угрозу собственную жизнь и здоровье.
Напомним:
В результате российских обстрелов Донецкой области за сутки 20 июня погибли пятеро мирных жителей, еще 11 получили ранения.