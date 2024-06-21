ОВА: Росіяни скинули на Селидове керовану авіабомбу, є загиблі

Російські війська вранці 21 червня скинули керовану авіабомбу на місто Селидове Донецької області, у результаті чого загинули дві людини, ще троє були поранені, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram.

"Сьогодні вранці росіяни скинули на місто керовану авіабомбу — в зоні ураження опинилася житлова забудова. Пошкоджено 5 п'ятиповерхівок, 6 приватних будинків і автомобіль".

За його словами, внаслідок удару по населеному пункту 2 людини загинули і ще 3 були поранені.

Філашкін вчергове закликав людей евакуюватись, щоб не ставити під загрозу власне життя і здоров'я.

Нагадаємо:

Внаслідок обстрілів у Донецькій області за добу 20 червня загинули п'ятеро мирних жителів, ще 11 отримали поранення.