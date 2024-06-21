Генштаб: С начала суток – 47 столкновений, оккупанты активизировались на Новопавловском направлении

С начала этих суток уже произошло 47 боевых столкновений. Оккупанты не проводили наступательных действий на Харьковском направлении, в то же время активизировали штурмы на Новомихайловском направлении.

Об этом говорится в возведении Генерального штаба ВСУ по состоянию на 11:00 21 июня.

За прошедшие сутки произошло 149 боевых столкновений.

В общем, за прошедшие сутки враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 1 ракетный удар, с применением 9 ракет, 45 авиационных ударов (в частности, с применением 70 КАБ), совершил более 3000 обстрелов, в том числе 99 с применением реактивных систем залпового огня

Противник совершил два ракетных удара четырьмя ракетами, пять авиационных ударов с применением девяти УАБ, более 400 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты. 21 раз атаковал дронами-камикадзе.

В Харьковском направлении враг активных действий не проводил. Меньше того за минувшие сутки в этом районе враг потерял 88 оккупантов погибшими и ранеными. Кроме того, уничтожены боевая бронированная машина, две артсистемы и пять автомобилей. Поражены 13 укрытий живой силы и два места хранения боеприпасов.

На Купянском направлении с начала суток произошло уже три боевых столкновения в районах Степной, Новоселовки, Песчаного и Стельмаховки. Одно боестолкновение продолжается. За минувшие сутки враг потерял на Купянском направлении до 90 человек. Уничтожены танк, боевая бронированная машина и автомобиль.

На Лиманском направлении наши защитники отбивают три атаки оккупантов вблизи Грековки и Невского. Ситуация контролируется.

На Северском направлении сегодня враг уже семь раз пытался атаковать наши позиции вблизи Верхнекаменского, Спорного, Выемки и Раздолевки. Пять боестолкновений продолжаются.

С начала суток агрессор предпринял три попытки приблизиться к нашим позициям вблизи Часового Яра и Клещеевки. Бои продолжаются, ситуация контролируемая.

На Торецком направлении враг пытается прорываться в Торецком районе. Атака продолжается.

На Покровском направлении украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения российских войск в глубину нашей территории. С начала суток уже произошло 21 боевое столкновение недалеко от Новоалександровки, Воздвиженки, Сокола и Новоселовки Первой. Шесть попыток врага улучшить собственное положение уже потерпели неудачу, 15 – продолжаются. На Покровском направлении, по уточненной информации, за минувшие сутки враг понес потери: 302 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожены три боевых бронированных машины, одна пушка и два автомобиля.

На Кураховском направлении Силы обороны отбивают две атаки врага в районе Парасковеевки. Ситуация под контролем украинских защитников.

Активизировался враг в Новопавловском направлении. Идут бои в районах Водяного и Урожайного. За сегодня уже отражено одно штурмовое действие вблизи Урожайного. Потери позиций и территорий недопущены.

В Ореховском направлении российский агрессор дважды пытался выбить наших защитников с позиций в районе Малой Токмачки. Одна атака успешно отбита, еще один бой продолжается.

На остальных направлениях активных наступательных действий оккупанты не проводили.