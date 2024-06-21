Сотни миллионов на восстановление Херсонщины осваивает фирма, связанная с местными властями – СМИ

Сотни миллионов гривен на восстановление школы и сельского совета в двух населенных пунктах Херсонщины отдали компании, связанной с недавно назначенным заместителем председателя местной ОВО, который и отвечает за восстановление в области. Также журналисты нашли связи этой фирмы с Большим строительством и скандальным экс-заместителем председателя Нацпола Дмитрий Тишлеком, сообщает Бигус.инфо.

Так, тендер на реконструкцию школы в Высокополье более чем на 130 миллионов гривен выиграла компания "Глобал Билд Инжиниринг". Эта тернопольская фирма, ранее занимавшаяся локальными подрядами и, по сообщениям СМИ, имела связи с местными властями, начала работать на Херсонщине с конца 2023-го.

По информации источников, ее приобрела группа бизнесменов, ранее занимавшаяся автодорогами на востоке страны. Это может подтверждаться сменой директора фирмы – им в начале 2024-го стал Александр Сенченко из Донецкой области, ранее возглавлявший Первую украинскую дорожно-строительную компанию. Параллельно со школой в Высокополье компания также получила еще один заказ – на восстановление поселкового совета в Великой Александровке за почти 90 миллионов гривен.

Чуть позже ей же отдали заказ на содержание автодорог в Херсонской области за еще почти 70 миллионов гривен. В тендерных документах говорится, что технику победитель собирается арендовать в том числе у компании "Донбассугольстрой". Последняя принадлежит Анне Самойленко - жене заместителя председателя Херсонской ОВА Антона Самойленко, который занимается в области восстановления и чье назначение в 2023-м совпало с "мероприятием" "Глобал Билд Инжиниринга" на херсонские тендеры.

В комментарии журналистам замглавы Херсонской ОВА информацию не опровергал, а заверил, что знает представителей почти всех компаний, выигрывающих торги в области.

Вместе с этим, журналисты нашли еще ряд интересных связей "Глобал Билд Инжиниринга". Так, совладельцами Первой украинской дорожно-строительной компании, которую ранее возглавлял новый директор тендерного счастливчика, являются Виктор Коркишко и Александр Гарбуз. Они также являются совладельцами еще ряда строительных компаний, которые реализовывали программу "Большое строительство" в Донецкой, Киевской и Херсонской области.

Среди их партнеров некоторое время была также Наталья Нечепоренко – близкая подруга скандального экс-заместителя главы Нацпола Дмитрия Тишлека. В прошлом году журналисты рассказывали о том, что Тишлек долго проживал в элитном имении под Киевом, записанном на Нечепоренко и о том, что эта семья является партнером известного российского криминального авторитета.

Еще одним товарищем Тишлека является так называемый идеолог "Большого строительства" Юрий Голик, в чьей киевской квартире также в свое время проживал экс-полицейский. По данным источников издания, после начала полномасштабного вторжения и снижения актуальности программы "Большое строительство", Юрий Голик в Офисе президента мог также отвечать за процессы в восстановлении.