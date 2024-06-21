Война РФ против Украины является частью революции Путина в отношении Запада – The Economist

Цель российского лидера — не просто сломать Украину и остановить ее стремление к западным демократиям, но и демонтировать систему безопасности во главе с Америкой, возникшую после Второй мировой войны. В этом смысле Путин разжигает революцию: использует стратегию и тактику революции против западной системы, отмечает The Economist, сообщает Зеркало недели.

Последние 20 лет правления Путина характеризуются двумя очень разными параллельными тенденциями: поэтапным демонтажем демократии и свобод внутри России и усилением кампании по делегитимизации Запада, его демократических ценностей и институтов, которые их поддерживают. За пределами России Путин все больше давит на мировой порядок, возглавляемый Америкой; пытается подорвать нормы, принципы и правила западных институтов; организовывает региональную и глобальную оппозицию к Западу; и ведет военные действия в Грузии, Украине и Сирии.

"Он [Путин] убежден, что Россия достигла исторического поворота в своем постсоветском развитии и что демонтаж существующего мирового порядка и построение нового является фундаментальным для российских больших государственных стремлений. Его революционный порыв мотивирован как внутренними целями сохранения власти, так и внешними целями расширения власти" , — пишет журнал.

The Economist отмечает, что ни революция Путина, ни его война не близки к завершению. В Украине он совершает несколько стратегических действий одновременно. Интенсифицируя военные действия и атакуя инфраструктуру Украины, он надеется ослабить ее оборону, деморализовать ее вооруженные силы и создать среди широких слоев населения ощущение неизбежной российской победы.

Эта революция и война повлекут за собой огромный стресс для российского общества — цену, которую Путин, похоже, готов заплатить. Запад должен продолжать поддерживать право Украины на самооборону и укреплять коллективную безопасность и оборону в евроатлантическом регионе и во всем мире как часть стратегической схемы управления давлением и наступлением России на глобальную систему безопасности. При отсутствии этих шагов у Путина будет возможность сопоставить уровень агрессии против западной системы с уровнем своих революционных амбиций.