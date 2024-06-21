Военные КНДР снова пересекли границу с Южной Кореей

Военные Южной Кореи произвели предупредительные выстрелы после того, как военные КНДР пересекли границу, а затем отступили – это третий подобный инцидент в этом месяце. Об этом написало издание Bloomberg со ссылкой на сообщение Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, сообщает Лига.net.

Издание отметило, что несколько северокорейцев, работавших в разделяющей две страны демилитаризованной зоне, в четверг, 20 июня, пересекли границу с Южной Кореей и отступили после устного предупреждения, сопровождавшегося предупредительными выстрелами.

Инцидент, по данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, произошел через несколько часов после того, как российский диктатор Владимир Путин завершил свой первый за 24 года визит в Северную Корею.

Журналисты отметили, что напряжение на границе, разделяющей полуостров, росло еще до визита Путина. По словам южнокорейских военных, в последние месяцы Северная Корея посылает большое количество войск в буферную зону для закладки мин, установки противотанковых заграждений и ремонта дорог.

18 июня военные Северной Кореи, работавшие в демилитаризованной зоне, разделяющей границы двух стран, ненадолго пересекли Южную Корею.