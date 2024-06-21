Матч со Словакией: сборная Украины обнародовала стартовый состав

Украинская ассоциация футбола обнародовала официальный состав сборной Украины на матч второго тура чемпионата Европы-2024, в котором команда Сергея Реброва сойдется со сборной Словакии, сообщает Чемпион.

В старте "сине-желтых" выйдут Анатолий Трубин и Андрей Ярмоленко. На скамейке запасных остались Андрей Лунин и Виктор Цыганков.

Стартовый состав

Украина: 12. Анатолий Трубин; 17. Александр Зинченко; 22. Николай Матвиенко; 13. Илья Забарный; 24. Александр Тымчик; 18. Владимир Бражко; 19. Николай Шапаренко; 14. Георгий Судаков; 7. Андрей Ярмоленко; 10. Михаил Мудрик; 11. Артем Довбик;

Запасные: 1. Георгий Бущан; 23. Андрей Лунин; 26. Богдан Михайличенко; 3. Александр Сваток; 4. Максим Таловеров; 21. Валерий Бондарь; 24. Александр Тымчик; 5. Сергей Сидорчук; 6. Тарас Степаненко; 16. Виталий Миколенко; 10. Михаил Мудрик; 2. Ефим Конопля; 15. Виктор Цыганков; 9. Роман Яремчук. 25. Владислав Ванат; 8. Руслан Малиновский; 20. Александр Зубков.

Матч состоится на "Дюссельдорфе Арене" в Дюссельдорфе (Германия) и будет вторым для сборной Украины на Евро-2024. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени.