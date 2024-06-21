Матч зі Словаччиною: збірна України оприлюднила стартовий склад

Українська асоціація футболу оприлюднила офіційний склад збірної України на матч другого туру чемпіонату Європи-2024, в якому команда Сергія Реброва зійдеться зі збірною Словаччини, повідомляє Чемпіон.

У старті "синьо-жовтих" вийдуть Анатолій Трубін та Андрій Ярмоленко. Натомість на лаві запасних залишилися Андрій Лунін та Віктор Циганков.

Стартовий склад

Україна: 12. Анатолій Трубін; 17. Олександр Зінченко; 22. Микола Матвієнко; 13. Ілля Забарний, 24. Олександр Тимчик; 18. Володимир Бражко. 19. Микола Шапаренко; 14. Георгій Судаков; 7. Андрій Ярмоленко; 10. Михайло Мудрик; 11. Артем Довбик.

Запасні: 1. Георгій Бущан; 23. Андрій Лунін; 16. Віталій Миколенко; 26. Богдан Михайличенко; 3. Олександр Сваток; 4. Максим Таловєров; 21. Валерій Бондар; 24. Олександр Тимчик; 5. Сергій Сидорчук; 6. Тарас Степаненко; 10. Михайло Мудрик; 11. Артем Довбик; 25. Владислав Ванат; 19. Микола Шапаренко; 20. Олександр Зубков; 15. Віктор Циганков; 9. Роман Яремчук. 2. Юхим Конопля.

Матч відбудеться на "Дюссельдорф Арена" у Дюссельдорфі (Німеччина) й буде другим для збірної України на Євро-2024. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.