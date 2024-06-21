Правительство Словакии обвинило предшественников в госизмене из-за помощи Украине - Bloomberg

Пророссийское правительство Словакии обвинило своего предшественника в государственной измене и злоупотреблении служебным положением в связи с предоставлением военной помощи Украине. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Зеркало недели.

Министерство обороны подало уголовную жалобу против предыдущего правительства, в частности против бывшего министра обороны Ярослава Нада, заявив, что временное правительство не имело права принимать такое фундаментальное решение, которое оставило Словакию без противовоздушной обороны после того, как она отправила все свои 13 самолетов МиГ-29 в Украину.

Премьер-министр Роберт Фицо пообещал прекратить военную помощь Киеву по возвращении к власти в прошлом году. Предыдущая администрация во главе с Эдуардом Гегером, верным союзником Киева в противостоянии российской агрессии, не смогла получить вотум доверия в парламенте и находилась в режиме временного правительства еще до принятия решения об отправке военных самолетов в Украину.

"Я лично считаю, что Ярослав Над — предатель, и он не должен остаться безнаказанным" , — заявил заместитель министра обороны Игорь Меличер журналистам в Братиславе.

Над защищал решение о предоставлении Украине МиГов как "юридически обоснованное", поскольку оно базировалось на правовом анализе и коллективном одобрении правительства. Его союзники говорят, что уголовное обвинение является частью гибридной войны, которая берет свое начало из России.