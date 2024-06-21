Сборная Украины на характере победила Словакию на Евро

Сборная Украины смогла победить во втором матче группового гаунда Евро-2024. Соперником подопечных Серия Реброва была команда Словакии, которая в первом туре сенсационно победила одного из фаворитов турнира Бельгию, сообщает Корреспондент.

Первый тайм встречи прошел в равной борьбе с постоянными атаками от обеих команд. Впрочем, как и в игре против Румынии, "сине-желтые" ушли на перерыв, проигрывая 0:1.

На 18-й минуте форвард сборной Словакии Иван Шранц замкнул головой передачу с левого фланга атаки. В этом эпизоде ​​борьбу нападающему пражской Славии пытался навязать Александр Зинченко, однако не смог помешать более высокому оппоненту.

Однако во втором тайме украинцы наконец-то смогли забить на этом турнире. Голы Николая Шапаренко с передачи Александра Зинченко на 54-й минуте и Романа Яремчука с ассиста того же Шапаренко на 80-й минуте принесли украинцам три очка.

Евро-2024. Группа Е.

2-й тур Словакия - Украина - 1:2

Голы: Шранц, 18 - Шапаренко, 54, Яремчук, 80

Предупреждение: Яремчук, 84

Украина: Трубин, Зинченко, Матвиенко, Забарный, Тымчик, Бражко (Сидорчук, 85), Судаков, Шапаренко (Таловеров, 90+2), Мудрик (Малиновский, 85), Ярмоленко (Зубков, 67), Довбик (Яремчук, 67).

Словакия: Дубравка, Пекарик, Вавро, Шкриньяр, Ганцко (Оберт, 67), Кучка, Лоботка, Дуда (Бенеш, 60), Шранц (Зауэр, 86), Боженик (Стрелец, 60), Хараслин (Суслов, 67).

Теперь в среду, 26 июня, сборную Украины ожидает заключительный матч группового раунда против команды Бельгии. Начало игры в 19:00 по Киеву.