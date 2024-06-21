Збірна України на характері перемогла Словаччину на Євро

Збірна України змогла перемогти у другому матчі групового гаунду Євро-2024. Суперником підопічних Серія Реброва була команда Словаччини, яка у першому турі сенсаційно перемогла одного з фаворитів турніру Бельгію, повідомляє Корреспондент.

Перший тайм зустрічі минув у рівній боротьбі, з постійними атаками від обох команд. Утім, як і у грі проти Румунії, "синьо-жовті" пішли на перерву програючи 0:1.

На 18 хвилині форвард збірної Словаччини Іван Шранц замкнув головою передачу з лівого флангу атаки. У цьому епізоді боротьбу нападнику празької Славії намагався нав'язати Олександр Зінченко, утім не зміг завадити більш високому опоненту.

Однак у другому таймі, українці нарешті змогли забити на цьому турнірі. Голи Миколи Шапаренка з передачі Олександра Зінченка на 54 хвилині, та Романа Яремчука з асисту того ж Шапаренка на 80 хвилині, принесли українцям три очки.

Євро-2024. Група Е. 2 тур

Словаччина – Україна – 1:2

Голи: Шранц, 18 – Шапаренко, 54, Яремчук, 80

Попередження: Яремчук, 84

Україна: Трубін, Зінченко, Матвієнко, Забарний, Тимчик, Бражко (Сидорчук, 85), Судаков, Шапаренко (Таловєров, 90+2), Мудрик (Маліновський, 85), Ярмоленко (Зубков, 67), Довбик (Яремчук, 67).

Словаччина: Дубравка, Пекарік, Вавро, Шкріньяр, Ганцко (Оберт, 67), Кучка, Лоботка, Дуда (Бенеш, 60), Шранц (Зауер, 86), Боженік (Стрелец, 60), Хараслін (Суслов, 67).

Тепер у середу, 26 червня, збірну України очікує заключний матч групового раунду проти команди Бельгії. Початок гри о 19:00 за київським часом.