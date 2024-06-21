Нападение на работников ТЦК в Луцке: полиция сообщила детали

Полиция Волынской области заявила о задержании «за считанные часы» правонарушителя, который утром 21 июня распылил газовый баллончик в лицо военных — сотрудников Территориального центра комплектования, сообщает Новое время.

В полиции уточнили, что это произошло в селе Липины Луцкого района. Нападение совершил один из двух мужчин, которые во время выполнения служебных обязанностей сотрудниками ТЦК не предоставили документов для проверки. Он является жителем Луцкого района.

Инцидент квалифицировали по ч.2 ст. 350 Уголовного Кодекса Украины — умышленное причинение легкого телесного повреждения служебному лицу. Санкция статьи предусматривает ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее о нападении на военных из ТЦК в Луцке сообщил Волынский областной ТЦК и СП.

Там отметили, что военнослужащие, на которых напали, участвовали в АТО, а после полномасштабного вторжения России в Украину уничтожали российских оккупантов на Донецком и Луганском направлениях, освобождали Херсонскую и Запорожскую области. Затем после длительной реабилитации военные вернулись продолжать службу в Луцкий ТЦК.