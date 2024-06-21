Напад на працівників ТЦК у Луцьку: поліція повідомила деталі

Поліція Волинської області заявила про затримання "за лічені години" правопорушника, який вранці 21 червня розпорошив газовий балончик в особу військових - співробітників Територіального центру комплектування, повідомляє Новое время.

У поліції уточнили, що це сталось у селі Липини Луцького району. Напад здійснив один з двох чоловіків, які під час виконання службових обов’язків працівниками ТЦК не надали документів для перевірки. Він є мешканцем Луцького району.

Інцидент кваліфікували за ч.2 ст. 350 Кримінального Кодексу України — умисне заподіяння легкого тілесного ушкодження службовій особі. Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років.

Раніше про напад на військових з ТЦК у Луцьку повідомив Волинський обласний ТЦК та СП.

Там зазначили, що військовослужбовці, на яких напали, брали участь в АТО, а після повномасштабного вторгнення Росії в Україну нищили російських окупантів на Донецькому та Луганському напрямках, звільняли Херсонську та Запорізьку області. Потім після тривалої реабілітації військові повернулися продовжувати службу у Луцький ТЦК.



