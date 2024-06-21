Министр образования рассказал, когда в школах начнется новый учебный год

Министр образования Оксен Лисовой заявил, что учебный год в школах начнется не в августе, как рекомендовалось вузам, а в сентябре, сообщает Новое время.

«Относительно школ. Мы не будем начинать учебный год раньше. Мы будем работать с расписаниями занятий там, где нет посменного обучения, смещая начало уроков в школах на 10:00. Сейчас работаем над этими рекомендациями» , — рассказал глава Министерства образования и науки во время Часа вопросов к Правительству в Верховной Раде.

По его словам, обеспечить школы техническими средствами для генерации электроэнергии должны органы местного самоуправления, а сейчас такими средствами оборудованы 30% школ.

«Эта генерация разная. Есть довольно мощная, которая позволяет учебному заведению работать, и есть средства генерации слабые, которые позволяют работать только пункту несокрушимости, которые в основном размещены в учебных заведениях. Будем в крайних случаях возвращаться к смешанному или к онлайн-обучению в каких-то пиковых сложных периодах» , — добавил Лисовой.

Ранее Минобразования рекомендовало университетам и профтехучилищам начать обучение с августа и проводить занятия по субботам в теплые месяцы года.

В ведомстве отметили, что это касается образовательных программ всех уровней и всех соискателей образования, кроме студентов первых курсов.