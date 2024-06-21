Міністр освіти розповів, коли у школах розпочнеться новий навчальний рік

Міністр освіти Оксен Лісовий заявив, що навчальний рік у школах розпочнеться не в серпні, як рекомендувалося вишам, а у вересні, повідомляє Новое время.

«Щодо шкіл. Ми не будемо починати навчальний рік раніше. Ми будемо працювати з розкладами занять там, де немає позмінного навчання, зміщуючи початок уроків у школах на 10:00. Зараз працюємо над цими рекомендаціями» , — розповів голова Міністерства освіти і науки під час Години запитань до Уряду у Верховній Раді.

За його словами, заберпечити школи технічними засобами для генерації електроенергії повинні органи місцевого самоврядування, а зараз такими засобами обладнані 30% шкіл.

«Ця генерація різна. Є доволі потужна, яка дозволяє закладу освіти працювати, і є засоби генерації слабкі, які дозволяють працювати лише пункту незламності, які здебільшого розміщені в закладах освіти. Будемо в крайніх випадках повертатися до змішаного або до онлайн-навчання в якихось пікових складних періодах» , — додав Лісовий.

Раніше Міносвіти рекомендувало університетам та профтехучилищам розпочати навчання із серпня та проводити заняття по суботах в теплі місяці року.

У відомстві зауважили, що це стосується освітніх програм усіх рівнів та всіх здобувачів освіти, окрім студентів перших курсів.