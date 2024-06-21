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Минагрополитики заявило, что в Украине началась жатва

Минагрополитики заявило, что в Украине началась жатва
Фото: Рixabay

Сельхозпроизводители шести областей Украины приступили к сбору ранних зерновых и зернобобовых культур. Со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики, сообщает Корреспондент.

Сообщается, что сбор урожая уже проходит в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях. 

В общей сложности намолочено 48,3 тыс. тонн зерна нового урожая: 

  • пшеницы - 1,1 тыс. тонн при урожайности 22,0 ц/га;
  • ячменя - 39,9 тыс. тонн при урожайности 29,8 ц/га;
  • гороха - 7,3 тыс. тонн при урожайности 22,0 ц/га. 
"Лидером среди областей по показателю урожайности являются аграрии Винницкой области. Они собирают по 30,5 ц с гектара. В то же время сельхозтоваропроизводители Одесщины лидируют по наибольшему обмолоту площадей посевов - 11,8 тыс. га", - говорится в сообщении.

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