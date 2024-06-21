Минагрополитики заявило, что в Украине началась жатва

Сельхозпроизводители шести областей Украины приступили к сбору ранних зерновых и зернобобовых культур. Со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики, сообщает Корреспондент.

Сообщается, что сбор урожая уже проходит в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

В общей сложности намолочено 48,3 тыс. тонн зерна нового урожая:

пшеницы - 1,1 тыс. тонн при урожайности 22,0 ц/га;

ячменя - 39,9 тыс. тонн при урожайности 29,8 ц/га;

гороха - 7,3 тыс. тонн при урожайности 22,0 ц/га.