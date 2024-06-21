Мінагрополітики заявило, що в Україні розпочалися жнива

Сільгоспвиробники шести областей України розпочали збирання ранніх зернових та зернобобових культур. З посиланням на пресслужбу Мінагрополітики, повідомляє Корреспондент.

Повідомляється, що збір урожаю вже триває у Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

Загалом намолочено 48,3 тис. тонн зерна нового врожаю:пшениці - 1,1 тис. тонн при врожайності 22,0 ц/га;ячменю - 39,9 тис. тонн при врожайності 29,8 ц/га;гороху - 7,3 тис. тонн при врожайності 22,0 ц/га.