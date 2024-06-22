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"Укрэнерго" об ударе РФ: повреждено оборудование в Запорожской и Львовской областях

"Укрэнерго" об ударе РФ: повреждено оборудование в Запорожской и Львовской областях
Фото: Курс Украины

В ночь на субботу враг совершил восьмую массированную комбинированную атаку по объектам энергетической инфраструктуры, из-за которой пострадали два человека. Повреждено оборудование на объектах "Укрэнерго" в Запорожской и Львовской областях, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Укрэнерго.

В Запорожье пострадали двое энергетиков, они доставлены в больницу. 

Продолжается осмотр оборудования и аварийно-восстановительные работы.

Напомним:

  • Вечером 21 июня Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете четырех бортов ТУ-95МС с авиабазы "Оленья" в России.
  • Также страну атаковали "Шахеды" и тактическая авиация.
  • Враг нанес ракетный удар по объекту критической энергетической инфраструктуры во Львовской области. Возник пожар. 
  • Из-за ракетного удара в Ивано-Франковске повреждены дома на двух улицах и детский сад.
  • На Прикарпатье россияне разрушили несколько корпусов учебного заведения.

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