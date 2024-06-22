"Укрэнерго" об ударе РФ: повреждено оборудование в Запорожской и Львовской областях
В ночь на субботу враг совершил восьмую массированную комбинированную атаку по объектам энергетической инфраструктуры, из-за которой пострадали два человека. Повреждено оборудование на объектах "Укрэнерго" в Запорожской и Львовской областях, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Укрэнерго.
В Запорожье пострадали двое энергетиков, они доставлены в больницу.
Продолжается осмотр оборудования и аварийно-восстановительные работы.
Напомним:
- Вечером 21 июня Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете четырех бортов ТУ-95МС с авиабазы "Оленья" в России.
- Также страну атаковали "Шахеды" и тактическая авиация.
- Враг нанес ракетный удар по объекту критической энергетической инфраструктуры во Львовской области. Возник пожар.
- Из-за ракетного удара в Ивано-Франковске повреждены дома на двух улицах и детский сад.
- На Прикарпатье россияне разрушили несколько корпусов учебного заведения.