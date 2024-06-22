"Укренерго" про удар РФ: пошкоджено обладнання у Запорізькій та Львівській областях
У ніч на суботу ворог здійснив восьму масовану комбіновану атаку по об'єктах енергетичної інфраструктури, через яку постраждало двоє людей. Пошкоджено обладнання на об'єктах "Укренерго" в Запорізькій та Львівській областях, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Укренерго.
На Запоріжжі постраждали двоє енергетиків, вони доправлені в лікарню.
Триває огляд обладнання та аварійно-відновлювальні роботи.
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