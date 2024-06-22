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"Укренерго" про удар РФ: пошкоджено обладнання у Запорізькій та Львівській областях

"Укренерго" про удар РФ: пошкоджено обладнання у Запорізькій та Львівській областях
Фото: Курс України

У ніч на суботу ворог здійснив восьму масовану комбіновану атаку по об'єктах енергетичної інфраструктури, через яку постраждало двоє людей. Пошкоджено обладнання на об'єктах "Укренерго" в Запорізькій та Львівській областях, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Укренерго.

На Запоріжжі постраждали двоє енергетиків, вони доправлені в лікарню. 

Триває огляд обладнання та аварійно-відновлювальні роботи.

Нагадаємо:

  • Увечері 21 червня Повітряні сили ЗСУ повідомили про зліт чотирьох бортів ТУ-95МС з авіабази "Оленья" в Росії.
  • Також країну атакували "Шахеди" і тактична авіація.
  • Ворог завдав ракетного удару по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. Виникла пожежа. 
  • В Івано-Франківську пошкоджено будинки на двох вулицях та дитсадок.
  • На Прикарпатті росіяни зруйнували кілька корпусів навчального закладу.

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