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В Генштабе ВСУ обновили данные о потерях российских войск за сутки

В Генштабе ВСУ обновили данные о потерях российских войск за сутки
Фото: wikimedia.org

За последние сутки страна-агрессорка потеряла еще 1 110 солдат и 28 артиллерийских систем, сообщает Деловая столица.

Общие боевые потери противника с начала войны обновили в Генштабе ВСУ.

Ориентировочно ВСУ уже уничтожили:

  • личного состава — 533 090 (+1 110) человек;
  • танков — 8009 (+8);
  • боевых бронированных машин – 15 383 (+11);
  • артиллерийских систем — 14 188 (+28);
  • РСЗО — 1 106;
  • средства ПВО — 861;
  • самолетов — 359;
  • вертолетов — 326;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 11 305 (+15);
  • крылатые ракеты — 2302 (+4);
  • корабли/катера – 28;
  • подводные лодки — 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 19 204 (+23)
  • специальная техника — 2 369 (+2).

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