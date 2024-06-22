В Генштабе ВСУ обновили данные о потерях российских войск за сутки

За последние сутки страна-агрессорка потеряла еще 1 110 солдат и 28 артиллерийских систем, сообщает Деловая столица.

Общие боевые потери противника с начала войны обновили в Генштабе ВСУ.

Ориентировочно ВСУ уже уничтожили: