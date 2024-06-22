В Генштабе ВСУ обновили данные о потерях российских войск за сутки
За последние сутки страна-агрессорка потеряла еще 1 110 солдат и 28 артиллерийских систем, сообщает Деловая столица.
Общие боевые потери противника с начала войны обновили в Генштабе ВСУ.
Ориентировочно ВСУ уже уничтожили:
- личного состава — 533 090 (+1 110) человек;
- танков — 8009 (+8);
- боевых бронированных машин – 15 383 (+11);
- артиллерийских систем — 14 188 (+28);
- РСЗО — 1 106;
- средства ПВО — 861;
- самолетов — 359;
- вертолетов — 326;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 11 305 (+15);
- крылатые ракеты — 2302 (+4);
- корабли/катера – 28;
- подводные лодки — 1;
- автомобильной техники и автоцистерн — 19 204 (+23)
- специальная техника — 2 369 (+2).